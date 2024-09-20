Открыт новый цех силовой электрики на территории технопарка ДКС

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20 сентября 2024 года компания «ДКС» торжественно открыла новое производство силовой электрики на территории технопарка в Твери

Проект, охватывающий строительство современного корпуса площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, был успешно завершён всего за один год. Запуск нового производства силовой электрики позволит значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. В настоящий момент уже производятся и находятся в стадии разработки такие изделия, как автоматические выключатели, розетки и выключатели, EOS — решение для преобразования и хранения солнечной энергии, модульные щитки, клеммные зажимы. Этот проект также создаст 120 новых рабочих мест. В рамках торжественного открытия состоялась презентация линии выпуска автоматических выключателей, уже функционирующей в новом производственном корпусе.

Коллектив акционерного общества еще раз подтвердил, что каждый период испытаний создает уникальные возможности для движения вперед. Внешнее санкционное давление на Россию стало новым толчком для быстрого развития предприятия. За последние два года компания «ДКС» разработала и произвела первый в нашей стране полностью роботизированный складской комплекс, расширила линейку импортозамещающей продукции. Сегодня предприятие укрепляет лидерские позиции за счет выпуска российского качественного и надежного оборудования для силовой автоматики и электрики.

Компания «ДКС», основанная 15 августа 1998 года, на сегодняшний день входит в число крупнейших производителей кабеленесущих систем и низковольтного оборудования в России и Европе. В состав группы компаний «ДКС» входят производственно-складские комплексы, расположенные в городах Тверь, Новосибирск и Владивосток.

В апреле 2024 года для создания нового технопарка «ДКС II» Правительством Тверской области ГК «ДКС» предоставлен в аренду земельный участок площадью 7,1 га на территории Твери. В рамках проекта будет начато производство кабеленесущих систем из экструзионных материалов (кабельные короба и мини-каналы) и создано более 50 рабочих мест. Новый инвестиционный проект будет реализован в 2024-2027 гг.

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