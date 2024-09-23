Производство духов в РФ увеличилось в 2,5 раза

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Россияне стали переходить на отечественный парфюм. Рост его производства в стране за год (июль 2024-го к июлю 2023-го) составил 28,4%. Больше всего вырос выпуск духов — в 2,5 раза. При этом доля рынка отечественных производителей сегодня оценивается в 62% и продолжает увеличиваться — за год она прибавила 13%. Доля импорта же постепенно сокращается. Об этом говорится в исследовании ЦРПТ, с которым ознакомились «Известия». При этом, несмотря на активное импортозамещение, сохраняется и рост цен. Как объясняют представители отрасли, это связано с удорожанием сырья, которое по большей части ввозится из-за границы.

Почему растет производство отечественного парфюма

Большая часть предложения на рынке парфюма сегодня приходится на российских производителей. По итогам июля доля отечественных компаний составила уже 62%, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На поставки из-за границы приходится 38% — в июле в сравнении с тем же периодом годом ранее они сократились на 4%. Об этом говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») по маркированному рынку этой категории товара («Известия» ознакомились с документом).

— Производство всей парфюмерии в России выросло за год на 28,4%: если в январе-июле 2023 года было произведено только 46,4 млн флаконов, то за этот же период 2024-го показатель составил 59,5 млн флаконов. Наибольший рост производства у духов — в 2,5 раза, — пояснила «Известиям» руководитель управления товаров народного потребления ЦРПТ Варвара Михайлова.

Согласно результатам исследования, первое место по производству парфюма занимает Центральный федеральный округ. Здесь, по данным на июль, было выпущено 4,5 млн штук продукции, что составляет 57,8% от общего объема производства. На втором месте Приволжский федеральный округ, где за это же время произведено 2,09 млн штук продукции — 26% от общего объема производства в стране.

Больше всего за это время в России выпустили духов — 2,8 млн штук. Их рост производства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 157%. По данным на июль, этот товар занимает 36,5% от общего объема производства парфюма в стране.

На втором месте туалетная вода — выпущено 2,7 млн штук, ее доля в общем производстве парфюма в стране составила 34,3%. При этом ее выпуск снизился на 16%. Замыкает рейтинг парфюмерная вода — 2,1 млн штук с долей рынка 26,9%. Ее производство, напротив, увеличилось на 20%.

Согласно данным ЦРПТ, меньше всего в РФ в июле ввезли духов — 590 тыс. штук, а больше всего парфюмерной воды — 2,6 млн штук. Объем ввоза туалетной воды составил 1,1 млн штук.

По словам Варвары Михайловой, за счет ухода с рынка нелегальной продукции честный бизнес занимает освободившиеся доли рынка и наращивает объемы выпуска своей продукции, что и наблюдается в парфюме. Развитие отечественной парфюмерии стимулирует рост продаж, добавила она.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Система маркировки запущена в России с 2019 года с целью борьбы с нелегальной и некачественной продукцией. Сегодня в нее входят 24 категории товаров. По данным ЦРПТ, в категории «парфюм» нелегальных товаров стало на 83% меньше, а качество повысилось на 94%.

Так, по данным ЦРПТ, с января по июль спрос на различные виды парфюма оказался на 10% выше, чем за тот же период прошлого года.

Какую парфюмерию россияне покупают чаще всего

Системой маркировки, впрочем, был зафиксирован и рост цен на парфюм. Больше всего за год (июль 2024-го к июлю прошлого года) подорожали духи — на 55%. Парфюмерная вода выросла в цене на 21%, а туалетная — на 15%. Чаще всего россияне покупали парфюм в категории «ниже средней», доля которой в конечных продажах находится на уровне 69%.

По данным ЦРПТ, в топ-5 популярных брендов в парфюме по продажам с 1 января по 31 июля 2024 года в категории «туалетная вода» оказались Avon, Christine Lavoisier Parfums, Oriflame, Faberlic и Antonio Banderas. В категории «духи» — Eс, Zielinski & Rozen, Essens, «Новая заря» и Аrmelle, «парфюмерная вода» — Avon, Faberlic, S Parfum, Oriflame и Ин100#грамм.

«Известия» направили запросы в компании, а также в Ассоциацию производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены с просьбой прокомментировать причины роста рынка отечественного парфюма, а также увеличение цен.

Как пояснила «Известиям» российский парфюмер Алина Погудкина, среди причин роста рынка отечественного парфюма можно назвать то, что многие зарубежные бренды из-за санкций покинули Россию. Также сказался и рост цен на импортные товары из-за повышения курса валют и удорожание логистики.

— Люди не готовы тратить большие средства на импортный парфюм, который им нравился, поэтому переориентируются на отечественного производителя, — отметила она.

По ее словам, бизнес также заинтересован продавать более доступные для граждан марки, поэтому идет активный процесс импортозамещения. Эксперт считает, что нет ничего удивительного и в том, что россияне возвращаются к старым брендам, таким как «Новая заря», которая ведет свою историю еще с 1860 года. Даже несмотря на то что это бюджетные ароматы, они весьма неплохие и лучше некоторых новых малоизвестных марок, подчеркнула эксперт.

— Безусловно, мы почувствовали рост цен. Это связано с тем, что подорожало сырье для производства, которое сегодня на 90% всё импортное. Что-то сейчас начинают везти из Китая, но раньше оно закупалось в Европе и Америке, — объяснила Алина Погудкина.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что тренд на импортозамещение в условиях международной обстановки будет только расти. При этом, по его мнению, не нужно ставить целью, чтобы на рынке остались только российские бренды — такая политика может сказаться на качестве, конкуренции и ценах, резюмировал он.

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