Вагоны проекта «Новый трамвай Краснодара» вышли в первый рейс

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Первые 10 односекционных вагонов, приобретенных в рамках концессионного проекта «Новый трамвай Краснодара», вышли на маршруты в столице Кубани 20 сентября. Перед тем, как начать перевозку пассажиров, они прошли процедуру пусконаладки в Западном трамвайном депо, в ходе которой были отлажены и проверены все системы, а также обкатку на дистанции не менее 50 км по улицам города.

Новые трамваи, поступающие в Краснодар по концессионному соглашению, будут работать на маршрутах №№ 2, 3, 15 и 21. В дальнейшем планируется пустить их на продлеваемых маршрутах №№ 3 и 7 (строящаяся ветка до ЖК «Немецкая деревня»). После окончания строительства всей Западной трамвайной линии вагоны также выйдут на продлеваемые линии №№ 15, 22 и новый маршрут № 13.

«Это очень важный день для нашего проекта. Первые 10 концессионных трамваев начали перевозить пассажиров по маршрутам, проходящим через трамвайный узел на ул. Московской, который был модернизирован нами по концессии в 2023 году, — рассказал генеральный директор „Нового трамвая Краснодара“ Игорь Васильев. — Всего в 2024 году мы поставили в Западное депо 20 новых вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, так что ещё 10 трамваев сейчас проходят обкатку и готовятся выйти на линию».

«Это только начало реализации концессионного соглашения. В ближайшие несколько лет горожане начнут пользоваться и новым подвижным составом, и путями. Благодарю федеральных и краевых коллег за поддержку развития электротранспорта в Краснодаре. Этого бы не случилось без особого внимания вице-премьера Дмитрия Юрьевича Григоренко и губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева», — подчеркнул глава Краснодара Евгений Наумов.

Вагоны модели 71-628-01 полностью низкопольные, что обеспечивает дополнительное удобство для маломобильных пассажиров. Они оснащены системой кондиционирования, специально адаптированной для климата Краснодара. «Умное» видеонаблюдение с элементами искусственного интеллекта следит за дорогой, салоном, кабиной и даже состоянием здоровья водителя.

Номинальная вместимость каждого вагона — 120 пассажиров (32 посадочных места). Предусмотрена возможность движения по системе многих единиц, что особенно эффективно в периоды высокой загруженности общественного транспорта.

Концессионное соглашение о строительстве Западной трамвайной линии (Западное депо — ЖК «Немецкая деревня» — спорткомплекс «Баскет-Холл» — ул. Московская) и обновлении трамвайного парка Краснодара было подписано в сентябре 2022 года. В 2023 году в рамках первого этапа проекта «Новый трамвай Краснодара» был модернизирован транспортный узел на ул. Московской. Здесь реконструировали 1,2 км трамвайных путей и уложили 200 м нового пути, построили 4 остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, и создали новую пешеходную зону с местами для отдыха.

Весной 2024 года начались работы по строительству этапа 2.1 Западной трамвайной линии (от ул. Круговой до ул. Красных Партизан). В настоящее время уложено 1,4 км рельсошпальной решетки, ведутся работы по установке опор контактной сети. Также по концессии «Новый трамвай Краснодара» до конца 2026 года закупает 90 односекционных и 10 трехсекционных низкопольных вагонов.

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