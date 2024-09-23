Завод «Курскхимволокно» ввел в эксплуатацию новый крутильно-тростильный комплекс

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По проекту «Организация производства крученых технических нитей» в эксплуатацию ввели 7 крутильных и 10 перемоточных машин.

Современные установки крупной китайской компании были закуплены в рамках импортозамещения и по просьбе российских производителей. О размере инвестиций компания не сообщила.

Выпускаемые крученые технические нити применяются для производства канатов, сетей и других орудий лова, а также в производстве технических тканей и лент. Кроме того, компания помогает жителям приграничных районов и трудоустраивает их.

На предприятии работают 545 человек. Введение новой линии позволило создать еще 30 рабочих мест. Компания систематически реализует проекты модернизации и расширения производства новой продукции, включая замещение импорта. Для этого необходимо дополнительное расширение складских и логистических площадей.

Cтроительство первого в СССР завода по производству полиэфирного волокна «Лавсан» начали в Курске в 1956 году. Первую тонну продукции на предприятии получили в 1960 году.

Предприятие входит в группу компаний ПАО «КуйбышевАзот» — крупнейшего отечественного производителя капролактама и полиамида — одного из лидеров мирового рынка химической продукции.

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