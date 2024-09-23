На ПК «Салют» ОДК начала работу современная отечественная установка электронно-лучевой сварки

Оборудование существенно сокращает время обработки деталей и гарантирует высокое качество сварочных соединений.

Установка позволяет проводить поочередную сварку шести деталей, которые загружаются одновременно и попадают в один цикл вакуумирования.

На новом оборудовании изготавливают детали роторных узлов и корпусов авиационных двигателей в вакууме. Специалисты механосборочного цеха ПК «Салют» уже включили установку в процесс производства и выполнили сварку первых изделий.

Обновление станкового парка на «Салюте» — это прежде всего вклад в будущее, рассказал руководитель Производственного комплекса «Салют» Алексей Громов.

«В ближайшее время мы введём в эксплуатацию ещё несколько подобных установок, которые будут выполнять общие задачи в одной технологической цепочке. Это позволит сформировать производственную линию и сократить время изготовления деталей. Оператору достаточно будет написать одну управляющую программу, чтобы задействовать всё оборудование».

Создание вакуума, необходимого для проведения электронно-лучевой сварки, в установке проводится за несколько минут. В то время как в оборудовании прошлого поколения это занимало не менее 20 минут.

Оснащение цехов новыми отечественными установками входит в программу технического перевооружения производственного комплекса «Салют». Инновационный станковый парк станет основой промышленных мощностей крупнейшего центра авиационного двигателестроения в столице. Он будет образован в 2025 году в результате объединения двух московских предприятий: ПК «Салют» и ММП имени В.В. Чернышева, которое также входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха.

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