Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде

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Екатерина Чуркина стала абсолютным победителем олимпиады и показала лучший результат в практическом туре, набрав наибольшее количество баллов. Она также была удостоена почетного звания «Национальный бриллиант».

В состязании приняли участие почти 100 школьников из 20 стран, в том числе из Катара, Киргизии, Беларуси, Монголии, Никарагуа, Перу, Египта, Кубы и других государств. Медали получили представители 16 стран.

Татьяна Мигаль стала победителем олимпиады — в наблюдательном, Дмитрий Тимофеев — в теоретическом и блиц-туре. Руководили сборной Борис Эскин, старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Мария Волобуева, педагог Президентского физико-математического лицея № 239, и Иван Утешев, методист Центра педагогического мастерства.

Задания олимпиады были рассчитаны на глубокий анализ и понимание астрономии как предметной области и как науки. Состязание включало четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Так, участники обсуждали необычные наблюдения Солнца, которые было бы возможно провести на радиотелескопе астрофизической обсерватории, оценивали видимые положения светил, анализировали взаимное расположение орбит астероидов, классифицировали галактики и переменные звезды.

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