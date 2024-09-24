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Образование

Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде

 © sun6-22.userapi.com

Екатерина Чуркина стала абсолютным победителем олимпиады и показала лучший результат в практическом туре, набрав наибольшее количество баллов. Она также была удостоена почетного звания «Национальный бриллиант».

В состязании приняли участие почти 100 школьников из 20 стран, в том числе из Катара, Киргизии, Беларуси, Монголии, Никарагуа, Перу, Египта, Кубы и других государств. Медали получили представители 16 стран.

Татьяна Мигаль стала победителем олимпиады — в наблюдательном, Дмитрий Тимофеев — в теоретическом и блиц-туре. Руководили сборной Борис Эскин, старший преподаватель кафедры небесной механики математико-механического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Мария Волобуева, педагог Президентского физико-математического лицея № 239, и Иван Утешев, методист Центра педагогического мастерства.

Задания олимпиады были рассчитаны на глубокий анализ и понимание астрономии как предметной области и как науки. Состязание включало четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Так, участники обсуждали необычные наблюдения Солнца, которые было бы возможно провести на радиотелескопе астрофизической обсерватории, оценивали видимые положения светил, анализировали взаимное расположение орбит астероидов, классифицировали галактики и переменные звезды.

 © sun6-20.userapi.com

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Источник: https://vk.com/minprosvet?w=wall-30558759_444459

олимпиада, образование, астрономия
  • Badassgoliath Badassgoliath
    24.09.2409:10:33

    А где это было-то? У нас?

    #1289318
    • Нет аватара termometrix
      24.09.2409:26:56

      Да.

      #1289322
    • Нет аватара termometrix
      24.09.2409:29:49

      У меня нет информации, почему наши школьники не приняли участие в Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике в этом году в конце августа в Бразилии. Наша команда традиционно занимает лидирующие позиции в этом соревновании.

      #1289324
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