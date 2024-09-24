Амурские корабелы начали сборку корпуса дока-понтона «Амурец» проекта 65911

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Сегодня на Амурском судостроительном заводе началась выкатка на открытый стапель для окончательной стыковки и формирования корпуса сформированных блоков заказа № 65911 — спусковой док-понтон «Амурец».

На заказе начался новый технологический этап — сборка корпуса судна. Всего судостроителям предстоит вывести из цеха восемь блоков. Осуществляют операцию по перемещению блоков сборщики стапельного цеха совместно с работниками службы главного механика. Руководит процессом перемещения блоков начальник участка стапельного цеха Александр Левшин.

«Вывод блоков на открытый стапель является началом этапа формирования заказа в единый корпус, — говорит заместитель главного строителя ПАО „АСЗ“ Евгений Петухов. — Это, в свою очередь, позволит развернуть работы по формированию трех кормовых блоков на освободившихся местах. Конечной же нашей целью является своевременное завершение сборки корпуса дока в объем, провести все необходимые испытания и ввести в эксплуатацию в установленные графиком сроки».

Спусковой док-понтон «Амурец» проекта 65911 был заложен 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы ОСК. Новый спусковой док необходим для обеспечения транспортировки всех строящихся и находящихся в ремонте судов и кораблей из сухих заводских эллингов к достроечному пирсу, а также спуска заказов на воду, сообщает телеграм-канал АСЗ.

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