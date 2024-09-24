РКО завершил строительство несамоходного дноуглубительного землесоса проекта 4395
Под техническим наблюдением Московского филиала Российского Классификационного Общества завершается строительство несамоходного дноуглубительного землесоса «Александр Логачев», проекта 4395.
Класса РКО — О2,0(лед10)А.
Технические характеристики:
Длина габаритная: 55,10 м;
Ширина габаритная: 10,50 м;
Высота борта: 3,65 м.
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