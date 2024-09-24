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Судостроение и судоходство

РКО завершил строительство несамоходного дноуглубительного землесоса проекта 4395

 © rfclass.ru

Под техническим наблюдением Московского филиала Российского Классификационного Общества завершается строительство несамоходного дноуглубительного землесоса «Александр Логачев», проекта 4395.

Класса РКО — О2,0(лед10)А.

Технические характеристики:

Длина габаритная: 55,10 м;

Ширина габаритная: 10,50 м;

Высота борта: 3,65 м.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/09/r...lubitelnogo-zemlesosa-proekta-4395/

Московская обл, Коломна, АО «Порт Коломна», проект 4395
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