РКО завершил строительство несамоходного дноуглубительного землесоса проекта 4395

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Под техническим наблюдением Московского филиала Российского Классификационного Общества завершается строительство несамоходного дноуглубительного землесоса «Александр Логачев», проекта 4395.

Класса РКО — О2,0(лед10)А.

Технические характеристики:

Длина габаритная: 55,10 м;

Ширина габаритная: 10,50 м;

Высота борта: 3,65 м.

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