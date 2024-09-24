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Калашников" показал компактный беспилотник для перевозки грузов

Он помещается в легковой автомобиль, а его сборку может выполнить один человек за 15 минут.

Беспилотник «Альфа-Е» управляется с мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км. Максимальная высота полета достигает 3000 м, а продолжительность нахождения в воздухе — 1 часа 45 минут.

На своих «плечах» беспилотник может перевозить 7 кг груза. Он надежно защищен от попадания внутрь влаги и пыли.

Среди его преимуществ — возможность старта с любой поверхности, даже с движимых объектов. «Альфа-Е» может доставлять медицинские препараты и товары первой необходимости в труднодоступные районы, мониторить состояние местности.

Беспилотник был представлен компанией «Тихие крылья», которая входит в концерн «Калашников» Ростеха, на фестивале «Дотянуться до неба»

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