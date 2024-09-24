В ЦАГИ провели испытания стабилизатора самолета МС-21, изготовленного из российских материалов.

По заказу ПАО «Яковлев» в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входящем в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»), были проведены испытания переставного стабилизатора, который является частью оперения самолета и обеспечивает его устойчивость и балансировку в различных режимах полета.

Целью испытаний было подтвердить статическую прочность кессона стабилизатора, выполненного из отечественных полимерных композиционных материалов, при максимальных нагрузках.

Испытания проводились на отдельном стенде, ранее использовавшемся для проверки аналогичного импортного компонента. Программа испытаний включала сложные исследования как общей, так и локальной прочности конструкции. В ходе экспериментов оценивались напряжения в узлах навески, руле высоты и механизме перестановки стабилизатора. Также на кессон были приложены нагрузки, превышающие расчетные более чем на 150%, что значительно превосходит нагрузки, при которых разрушился импортный аналог.

Заместитель начальника отделения статической и тепловой прочности ФАУ «ЦАГИ» Михаил Лимонин отметил, что кессон стабилизатора из российских материалов успешно выдержал все предельные нагрузки, а также имитацию ударных повреждений, демонстрируя высокие показатели прочности и жесткости конструкции. Результаты испытаний переданы ПАО «Яковлев» для дальнейшей подготовки сертификационного заключения. Помимо этого, в ЦАГИ также проходят испытания отечественных иллюминаторов пассажирского салона, а в ближайшее время начнутся исследования стекол кабины экипажа и элементов пола российского производства.

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