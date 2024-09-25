Первый носитель ЯМЗ-537 нового поколения и первая серийная «гармошка» после перезапуска производства

© ixbt.com

ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек, о чем сообщает инсайдерский паблик «Автопоток».

Первый ЛиАЗ-621365 из контракта на 52 единицы для «Пассажиравтотранса» прибыл на стоянку дилера близ Санкт-Петербурга. Всего в ПАТ ожидают поставку 52 таких автобусов.

Кроме того, «Автопоток» пишет, что обновлённый ЛиАЗ-621365 стал первым носителем двигателя ЯМЗ-537 нового поколения, запущенным в производство. Кроме того, это первая серийная «гармошка» от ЛиАЗа после возобновления их производства: такие автобусы на ЛиАЗе не выпускали с начала 2022 года.

«Автопоток» первым сообщил о том, что «ГАЗель NN» и «Соболь NN» получат ESP, рассказал о новой версии «Соболя NN», об улучшениях Lada Niva Travel и Niva Legend, о передаче российского завода Volvo частному инвестору.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.