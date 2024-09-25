«Северсталь» начала строительство комплекса по производству окатышей.

«Северсталь» начала строительство объектов центрального узла комплекса по производству окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании. Ведутся работы по возведению корпусов для обжига, окомкования и измельчения материалов, а также здания главного поста управления и объектов десульфурации и сероочистки.

Инвестиционный проект стоимостью 97 миллиардов рублей направлен на внедрение технологий производства высококачественной стали с низким углеродным следом в Вологодской области. Реализация проекта приведет к изменению технологического процесса переработки железорудного сырья и производства чугуна. Этот комплекс станет первым в России и крупнейшим в мире по мощности, с производительностью 10 млн тонн окатышей в год. «Северсталь» планирует обеспечить доменное производство ЧерМК собственным железорудным сырьем, заменив старые агрегаты, которые оказывают негативное воздействие на экологию. Ожидается, что выбросы парниковых газов сократятся более чем на 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ — на 96 тысяч тонн в год. Проект включает современные решения по охране окружающей среды, основанные на лучших доступных технологиях.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год, работы ведутся по графику. В настоящее время на площадке начаты строительные и монтажные работы, разрабатывается рабочая документация и поставляется основное технологическое оборудование", — сообщил Евгений Виноградов, генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов.

Компания планирует закупить оборудование и строительные материалы на сумму около 20 миллиардов рублей у российских производителей, отдавая приоритет предприятиям Вологодской области. Региональные компании уже завершили значительный объем работ по созданию свайного поля. На площадке началась заливка фундамента под обжиговую машину, ключевой объект будущего комплекса. Общий объем работ по устройству фундаментов комплекса составит более 85 тысяч кубических метров. В рамках проекта «Северсталь» активно использует внутреннюю экспертизу, а главным проектировщиком выступает ООО «Северсталь-Проект».

Для строительства зданий потребуется более 33 тысяч тонн металлоконструкций, которые будут поставляться группой компаний «Северсталь Стальные Решения», специализирующейся на проектировании и производстве металлоконструкций для промышленных и гражданских объектов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.