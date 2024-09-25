ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

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Группа ОМК на своем заводе в Пермском крае модернизировала прокатное производство, заменив стан по выпуску сортового проката на новый современный прокатный комплекс. С обновлением мощностей завод обеспечил свое производство металлопрокатом высшего качества (на предприятии он используется для производства автокомпонентов), расширил сортамент выпускаемой продукции, также лучше стали условия труда сотрудников прокатного цеха.

В проект техперевооружения сортопрокатного производства завода ОМК инвестировала 7 млрд рублей. Производительность обновленного цеха — более 200 тысяч тонн в год. Это полностью обеспечит потребности самого предприятия, часть продукции будет востребована в том числе в строительной отрасли.Современный металлургический комплекс построили в реконструированном прокатном цехе предприятия на месте прежнего прокатного стана, который в рамках проекта техперевооружения вывели из эксплуатации. При этом оборудование обновляли поэтапно, приостанавливая производство лишь на короткое время. Такой подход позволил заменить прокатные технологии на современные, не прерывая выпуск продукции завода в целом.

Проект техперевооружения реализовали за 5 лет.В новом прокатном производстве завода ОМК заняты более 200 сотрудников. Прежде чем приступить к работе, они прошли переобучение, участвовали в пуско-наладочных работах. Около 50 сотрудников завода получили новую профессию, еще столько же повысили свою квалификацию.Торжественная церемония запуска нового прокатного комплекса состоялась 24 сентября 2024 года. В ней приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.

«Проект позволит нам существенно увеличить количество и качество выпускаемой продукции: автокомпоненты будут более легкими и долговечными. Мы заметно расширим продуктовую линейку. Кардинально улучшатся условия для людей, работающих на прокатном стане. Вырастет производительность труда. Я от всей души благодарю всех, кто принял участие в этом проекте! Это наша большая совместная трудовая победа!», — сказал председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых на церемонии запуска стана.

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