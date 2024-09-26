Из руды Сухого Лога извлечено первое золото

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Из руды, добытой на месторождении Сухой Лог, получена первая партия золота, сообщили в «Полюсе». Компания завершает подготовку документации и в 2025 году готовится приступить к строительству на месторождении золотоизвлекательной фабрики.

Запуск первой очереди производственного комплекса запланирован на 2028 год, второй — на 2030-й, рассказал руководитель направления по связям с инвесторами «Полюса» Сергей Бертяков в ходе прямого эфира брокера «КИТ финанс».

В 2023 году на участке возводились необходимые для начала добычи руды инфраструктурные объекты. В 2024-м было продолжено строительство подстанции «Витим» и электросети напряжением 220 кВ, возводятся внутриплощадочные энергосети, дороги и топливный склад. В приоритете энергоэффективные технологии, в частности возобновляемая электроэнергия, отметили в компании.

За первые 6 месяцев 2024 года на Сухом Логе добыто 4,2 млн т руды, сообщалось в материалах компании. Для испытаний и переработки её доставляют на расположенную неподалёку золотоизвлекательную фабрику Вернинского месторождения. При этом добыча руды на Вернинском месторождении остановлена до 2028 года.

В 2020 году для Сухого Лога были учтены запасы 1 244 тонны золота, ресурсы оценивались в 2 084 тонны. Как сообщили в «Полюсе», доразведка месторождения позволила прирастить запасы месторождения на 109 тонн.

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