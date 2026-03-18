На севере Прибайкалья запущен ключевой объект энергетики Сухого Лога
Новую электроподстанцию «Витим» запустили в Бодайбинском районе Иркутской области. Это ключевой этап развития электроснабжения строящегося горно-обогатительного комбината «Сухой Лог» золотодобывающей компании «Полюс». Высоковольтная распределительная подстанция «Витим» работает на напряжении 220 киловольт (кВ), а её мощность в 520 мегавольт-ампер сопоставима с электропотреблением среднего по численности жителей города. Объект оснащён передовым российским оборудованием: ключевые компоненты произведены предприятиями из Воронежской области и Республики Чувашии. Энергия от подстанции к объектам будущего ГОКа пойдёт по двум кабельно-воздушным линиям протяжённостью свыше четырёх километров каждая.
Подстанция «Витим» — это энергетическое «сердце» Сухого Лога. Своевременный ввод в работу этого ключевого объекта — важнейший шаг на пути к началу разработки крупнейшего месторождения золота в России. Энергосистема «Сухого Лога» будет якорным потребителем Новоленской тепловой электростанции, строящейся в Ленском районе Республики Саха (Якутия). В схеме электроснабжения используется сетевая инфраструктура «Пеледуйского энергокольца» Группы «Россети», которое связывает север Иркутской области, Забайкальский край, Республики Бурятия и Саха (Якутия).
«Сухой Лог» — один из крупнейших инвестиционных проектов по производству золота в России. Он имеет огромное значение как для Иркутской области, так и для всей страны. Разработка этого уникального золоторудного месторождения позволит более чем в два раза увеличить объём добычи золота в регионе, укрепив тем самым лидирующие позиции России на мировом рынке золотодобычи. Кроме того, это создаст и дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет, и новые рабочие места.
Сегодня в Бодайбинском районе идёт масштабная комплексная работа власти всех уровней и бизнеса. Компания «Полюс» и АО «Высочайший» — надёжные партнёры Иркутской области, которые вкладывают серьёзные ресурсы не только в экономическое развитие региона, но и с готовностью реализует социальные и инфраструктурные проекты, важные для развития территории. Так, идёт строительство моста через реку Витим в Бодайбинском районе, уже запущен ГОК «Светловский», модернизируется Мамаканская ГЭС,строится аэропорт. Ввод этих объектов станет важным событием для устойчивого развития Бодайбо и северных территорий региона.
