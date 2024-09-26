Пермская станция СМП получила 33 новых автомобиля

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25 сентября, благодаря заключенному контракту, на линию вышли 33 новых автомобиля скорой медицинской помощи для 3 подстанций Пермской станции скорой медицинской помощи (ПССМП) в Перми и Пермском округе.

Новые автомобили GAZelle NEXT соответствуют всем требованиям действующего законодательства: как для транспортировки пациентов, так и для оказания скорой медицинской помощи.

При этом автопарк «скорых» регулярно обновляется. Так, за последние три года Пермская станция получила 35 автомобилей. Сегодня на линию вышли еще 33 машины, которые пришли на замену 27 автомобилям из имеющегося автопарка, а также дополнили существующий. Таким образом, на сегодняшний день, в ведении Пермской станции скорой медицинской помощи находится 161 автомобиль СМП.

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