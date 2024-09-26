Кронштадтский морской завод завершил трехлетний ремонт самоподъемной буровой установки «Невская»

Специалисты Кронштадтского завода выполнили ремонт дизельных двигателей, обеспечивающих работу поворотных кранов буровой установки и центровку основных двигателей. Также была проведена починка систем фиксации опор и почти 200 единиц донно-забортной и пожарной арматуры, а также системы осушения.

Самоподъемная буровая установка (СПБУ) «Невская» прибыла в гавань завода летом 2021 года. Буровая, построенная в 2000 году, нуждалась в капитальном ремонте. Рабочие завода отремонтировали основные дизельные генераторы, 40 электровентиляторов различных мощностей и назначения, провели проверку виброакустических характеристик более 150 двигателей, восстановили коммутационное оборудование и выполнили диагностику электроизмерительных приборов.

СПБУ «Невская» является уникальным объектом для судоремонтного предприятия. Её длина составляет 69,5 м, ширина — 67,5 м, осадка — 5,6 м. Высота трёх опор достигает 164,5 м, а максимальная глубина бурения превышает 9000 м.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.