КМЗ начал производство реверсивных редукторов собственной разработки

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Cпециалисты СКБ-1 Кингисеппского машиностроительного завода спроектировали реверсивный редуктор для дизельного двигателя собственного производства, который устанавливается на суда собственной постройки.

Редуктор работает в составе дизель-редукторного агрегата на судне и предназначен для передачи крутящего момента с дизельного двигателя на валолинию и гидронасос. Он имеет возможность работы в трех режимах: прямой ход, нейтраль и обратный ход. Наличие обратного хода позволяет применять редуктор на судах с гребным винтом, поворотными колонками и другими движителями, не имеющими реверса в конструкции, — рассказал инженер-конструктор КМЗ Сергей Зайцев.

По данным Телеграм-канала компании, в состав редуктора входят насосный агрегат и механизм переключения режимов работы — линейный актуатор с обратной связью. Передаточная система состоит из трех валов: ведущего, ведомого и вала насоса. Корпус редуктора крепится к блоку двигателя через колокол, а крутящий момент передается от маховика двигателя через сцепление на ведущий вал редуктора.

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