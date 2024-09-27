На СЗ «Тюменьсудокомплект» строят самоходное почтовое судно

На тюменском судостроительном заводе «Тюменьсудокомплект» (Тюменская область) строят почтовый катер для работы на Ямале. Судно будет ходить по притокам Оби в дальние поселения региона.

© vmeste-rf.tv

Местом прописки малогабаритного сухогруза будет Салехард.

© vmeste-rf.tv

Размеры судна 20 на 5 метров. Водоизмещение — 20 тонн.

© vmeste-rf.tv

Спуск на воду запланирован на конец осени. В 2025 году судно отправится к месту работы.

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