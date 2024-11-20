На СЗ «Тюменьсудокомплект» спущено на воду почтовое судно

На тюменском судостроительном заводе «Тюменьсудокомплект» (Тюменская область) спустили на воду почтовый катер для работы на Ямале. Судно будет ходить по притокам Оби в дальние поселения региона.

© vesti-yamal.ru

Местом прописки малогабаритного сухогруза будет Салехард.

Размеры судна 20 на 5 метров. Водоизмещение — 20 тонн.

© vesti-yamal.ru

Мощность плавучего почтальона — 300 лошадиных сил, а грузоподъемность до 20 тонн. Рассчитан на экипаж из 5 человек. Внутри три жилых каюты и камбуз с горячим водоснабжением и современным кухонным оборудованием.

В 2025 году судно отправится к месту работы.

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