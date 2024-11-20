стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Katamaran 20 ноября 2024, 12:55 Судостроение и судоходство

На СЗ «Тюменьсудокомплект» спущено на воду почтовое судно

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

На тюменском судостроительном заводе «Тюменьсудокомплект» (Тюменская область) спустили на воду почтовый катер для работы на Ямале. Судно будет ходить по притокам Оби в дальние поселения региона.

 © vesti-yamal.ru

Местом прописки малогабаритного сухогруза будет Салехард.

Размеры судна 20 на 5 метров. Водоизмещение — 20 тонн.

 © vesti-yamal.ru

Мощность плавучего почтальона — 300 лошадиных сил, а грузоподъемность до 20 тонн. Рассчитан на экипаж из 5 человек. Внутри три жилых каюты и камбуз с горячим водоснабжением и современным кухонным оборудованием.

В 2025 году судно отправится к месту работы.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_ja...chtalon_spustili_na_vodu_v_tyumeni/

Тюменьсудокомплект, Тюменская область, почтовое судно
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,