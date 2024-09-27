Новый цех запустили на производстве оборудования в подмосковном Домодедове

Компания «Импульс» в Домодедове создает гидромолоты и манипуляторы и является единственным в России производителем высокотехнологичного навесного оборудования. За два года участия завод построил новый корпус на территории, которая была арендована по программе «Земля за рубль».

«В 2022 году в сентябре мы подписали договор аренды. Действительно рубль в нем было написано, это честно. Сейчас мы с вами стоим напротив этого цеха, он уже введен в эксплуатацию. Земля уже выкуплена нами по субсидированной стоимости. То есть мы одни из первых, кто реализовал эту программу под ключ», — прокомментировал директор по развитию технопарка «Импульс» Иван Василега.

Сегодня новый цех работает на 95%. Здесь располагаются мастерские сварщиков и участок сборки. Всего на предприятии трудятся более 1200 человек.

Разработки предприятия полностью заменили зарубежные аналоги на отечественном рынке. В ближайшие пять лет компания планирует войти в топ-10 мировых производителей навесного оборудования.

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