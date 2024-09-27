В Приморье открыли движение по новому мосту между Артёмом и портом Восточный

Через реку Суходол в Приморье запущено движение по новому мосту. Это часть автодороги Артём — Находка — порт Восточный. О новом сооружении сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал строительной компании «СПЕЦСУ».

"Автомобильное движение по новому мосту началось утром 25 сентября. Позже временный мост и объездной переход будут разобраны. Продолжатся работы по обустройству дороги со стороны села Романовка", — уточняется в сообщении.

На планы по строительству новых мостовых переходов, а также реконструкции существующих дорог повлияла паводковая обстановка в Приморье. Появление подобных объектов в регионе позволит жителям не оказаться в ситуации, когда целые населенные пункты были отрезаны от транспортного сообщения.

Трасса соединяет Владивосток с портом Восточный и одним из крупнейших городов региона — Находкой. На ней также находятся города Большой Камень и Фокино. Это часть международного транспортного коридора «Приморье-1».

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