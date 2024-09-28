В Ульяновской области запустили производство на лакокрасочном заводе «Литум»

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Производство запустили на лакокрасочном заводе в Ульяновской области, который в 2023 году после продажи датским концерном «Хемпель» вошел в состав российской производственной группы «Литум». Планируется, что в течение ближайшего года предприятие выйдет на свои производственные мощности.

Для региона важно, что после ухода иностранных компаний под давлением санкций у нас не осталось брошенных предприятий, все они перезапускаются с участием российских собственников. На этом предприятии сейчас новые акционеры — промышленная группа из Екатеринбурга, имеющая несколько заводов в холдинге. Завод перезапущен, нашли новых поставщиков сырья и комплектующих — компании из КНР, Турции.

По словам главы региона, сейчас на предприятии работают около 60 человек, в планах увеличить персонал до 120-130 человек. Запущены линии по производству лакокрасочной продукции, склады сырья и готовой продукции, а также лаборатория. Как отметили в правительстве региона, завод является предприятием полного цикла с максимальной автоматизацией производства, он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием.

Для региона перезапуск завода — это «возвращение налогоплательщика» и «развитие компетенций в сфере химической промышленности». «В русле политики импортозамещения со стороны федерального Министерства промышленности и торговли в настоящее время большое внимание уделяется развитию этой отрасли, разрабатывается новый национальный проект «Новые материалы и химия». Ульяновская область планирует включиться в него.

Группа компаний «Литум» — преемник лакокрасочных компаний Jotun (предприятие в Ленинградский области), Hempel (в Ульяновской области) и PPG (предприятия в Липецкой области и Коломне). В ассортимент «Литума» входят высококачественные лакокрасочные материалы и порошковые покрытия для различных отраслей промышленности, включая судостроение, нефтегазовую, химическую промышленность, мостостроение, автомобилестроение и других, а также покрытия для рулонного металлопроката. По словам генерального директора ГК «Литум» Андрея Дружинина, компания является крупнейшим в России производителем промышленных лакокрасочных материалов.

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