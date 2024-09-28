В России увеличивается производство золота
Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Тем временем в сентябре пошло золото крупнейшего в России месторождения Сухой Лог.
ПАО «Полюс» выплавил на Вернинской ЗИФ первый золотой слиток из руды месторождения Сухой Лог в Иркутской области, сообщили в компании.
«Мы провели большую подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для разработки месторождения. Но основное строительство впереди, — комментирует гендиректор компании Алексей Востоков. — Приоритетом для нас как на этапе проектирования, так и в строительстве инфраструктуры месторождения, остается внедрение энергоэффективных технологий и соблюдение высоких экологических стандартов, в частности, обеспечение возобновляемой электроэнергией».
Получение первого золота из руды Сухого Лога — одного из крупнейших месторождений золота в мире — важное событие для «Полюса», считает Востоков.
В настоящее время «Полюс» продолжает реинжиниринг проекта освоения Сухого Лога, а также работы по обновлению технико-экономического расчета (ТЭР/PFS) и изыскания в рамках технико-экономического обоснования (ТЭО/FS). Компания планирует предоставить обновленную информацию до конца 2024 года.
https://gold.1p...926/556303.html
Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес
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