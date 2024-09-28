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Статистика

В России увеличивается производство золота

 © gold.1prime.ru

Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,7%, свидетельствуют данные Росстата.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

Тем временем в сентябре пошло золото крупнейшего в России месторождения Сухой Лог.

ПАО «Полюс» выплавил на Вернинской ЗИФ первый золотой слиток из руды месторождения Сухой Лог в Иркутской области, сообщили в компании.

«Мы провели большую подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для разработки месторождения. Но основное строительство впереди, — комментирует гендиректор компании Алексей Востоков. — Приоритетом для нас как на этапе проектирования, так и в строительстве инфраструктуры месторождения, остается внедрение энергоэффективных технологий и соблюдение высоких экологических стандартов, в частности, обеспечение возобновляемой электроэнергией».

Получение первого золота из руды Сухого Лога — одного из крупнейших месторождений золота в мире — важное событие для «Полюса», считает Востоков.

В настоящее время «Полюс» продолжает реинжиниринг проекта освоения Сухого Лога, а также работы по обновлению технико-экономического расчета (ТЭР/PFS) и изыскания в рамках технико-экономического обоснования (ТЭО/FS). Компания планирует предоставить обновленную информацию до конца 2024 года.

 © nedradv.ru

https://gold.1p...926/556303.html

Сообщение подготовлено совместно с камрадом Лес

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Источник: https://gold.1prime.ru/news/20240925/556259.html

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золото, статистика, Сухой Лог
  • Нет аватара termometrix
    28.09.2418:53:25

    Самое главное, чтобы золото оставалось внутри России.Хорошо также импортировать большие объёмы золота из СНГ, чтобы увеличить наш золотой запас: государственный и личный.Нам также необходимо увеличить производство ювелирных изделий.

    #1289590
    • Нет аватара Scooter
      29.09.2415:07:59

      termometrix,

      Вроде это прописные истины. И вроде не поспоришь. Согласен, на всякий день пригодится, пока оно ценно.

      Но я вот лично не понимаю, зачем его накапливать? Какая польза от того, что оно там лежит? Может лучше на эти деньги строить заводы, школы, лаборатории, дороги что послужит для развития? Хотя для этого можно просто денег напечатать, как и в случае продажи золота.

      #1289607
      • Нет аватара termometrix
        29.09.2418:46:06

        Может лучше на эти деньги строить заводы, школы, лаборатории, дороги что послужит для развития? Хотя для этого можно просто денег напечатать

        Конечно.Золото это гарантия,залог,обеспечение,лучшая мера стоимости для будущих международных расчетов,на основе справедливого международного денежного обращения, а не только на основе доллара, как сейчас.А также гарантия для зарубежных кредитов,рублевых инвестиций тоже,но лишь в крайнем случае.

        Так или иначе, продажа и обеспечение финансирования с помощью золота — это крайняя мера, его в принципе нельзя продавать и включать в инвестиционный процесс, это залог выживания государства и народа, как говорится: «золото-это деньги отложены на черный день».

        Отредактировано: termometrix~18:47 29.09.24
        #1289616
      • Нет аватара termometrix
        29.09.2419:25:51

        В качестве гарантии инвестиционного процесса для получения международных долгосрочных инвестиционных кредитов, которые дополнительно пойдут на строительство заводов, инфраструктуры, жилищное строительство и развитие всей страны,например,для дополнительного притока валюты ради стабильности рубля, могут послужить накопленные резервы высокообогащенного урана и плутония, которые являются наследием советской эпохи и были извлечены из стратегических боеприпасов в ходе разоружения.

        Некоторые эксперты оценивают эти наши запасы более чем в 5 триллионов долларов, но никто не может даже быть уверен, потому что открытого международного рынка для этого вида продукции нет. Конечно, эти материалы никогда не должны покидать нашу страну, они являются лишь гарантией в крайнем случае для оплаты инвестиционных кредитов, которые надеюсь мы можем обслужить и вернуть если вообще такие кредиты будут нужны.

        Часть этих стратегических материалов Ельцин продал американцам за 11 миллиардов долларов. Пресловутая сделка Гора-Черномырдина.Владимир Владимирович отказался от этого соглашения, поскольку американцы не использовали как обещали эти ресурсы полностью для энергетических нужд.

        Если посмотреть шире, то, по мнению Паршева, прогнозная оценка запасов полезных ископаемых в России в ценах 1998 года оценивается более чем в 300 триллионов долларов.Это вместе с запасами угля.Так что обеспечение для развития и инвестиционного процесса у нас огромное, и рубль, наверное, самая обеспеченная по природным недрам валюта в мире. В отличие от бесконтрольной и ничем необеспеченной эмиссии западных валют и западных долгов.

        Отредактировано: termometrix~19:42 29.09.24
        #1289623
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.09.2418:55:12

    Вспомнилась ария из куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» Гуно:

    Люди гибнут за металл .

    Вечный металл, мерило всех материальных ценностей — к счастью не духовных …

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~20:36 28.09.24
    #1289591
  • Das Schwarz Das Schwarz
    29.09.2416:41:23

    Много золота из страны вывозится гражданами, да и государство продает его для получения валюты. Китай у нас покупет золото за доллары, тем самы уменьшает свои объемы доларов, т.к. боится что может случится как с Россией. Останется с бумажками (долговыми обязательствами) с случае блокировки. До запрета мы продавали золото через Лондонскую биржу, теперь через Гонконгскую.

    Отредактировано: Duo Power~16:43 29.09.24
    #1289613
    • Нет аватара termometrix
      29.09.2418:50:33

      Много золота из страны вывозится гражданами, да и государство продает его для получения валюты.

      Ненужная,в корне неправильная,недальновидная,близорукая и я бы сказал преступная политика, если то, что вы написали, правда.Золото продавать не обязательно. Хотя частичный экспорт ювелирных изделий приносит большую добавленную стоимость и пользу российской экономике и может быть выгоден.Ведь ювелирные изделия это тоже залог для любого нашего гражданина.

      Отредактировано: termometrix~19:47 29.09.24
      #1289617
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        29.09.2418:58:38

        Вывоз золота гражданами ограничивают.

        Касательно продажи золота государством — это фрагмент большей картины экспорта металлов. Президент поручил рассмотреть этот вопрос чтобы ограничить этот экспорт — но не во вред себе. Это касается нпр. титана.

        П.с. при Сталине тоже золото продавали за рубеж.

        Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:05 29.09.24
        #1289619
        • Нет аватара termometrix
          29.09.2420:11:41

          Не вижу смысла и пользы от нескольких миллиардов долларов, которые государство получит от экспорта драгоценного металла, служащего универсальным резервом и залогом.

          Металл, цена которого резко выросла за последние четыре года. Упущенные выгоды для нашей экономики от экспортированного золота в период 2020-2022 годов значительны.

          За те же деньги, полученные от вывезенного золота, мы можем экспортировать другие товары и услуги, предварительно развив конкурентоспособность и качество нашей продукции.

          Кудрин также экспортировал около 500 тонн золота в период 2002-2008 годов. Та же ошибка, по моему скромному мнению.

          П.с. при Сталине тоже золото продавали за рубеж.

          Сталин экспортировал золото в эпоху золотого стандарта в международных расчетах.Во время Великой депрессии Запад нуждался в советском золоте для увеличения своих государственных расходов, тем самым стимулируя свою экономику и сокращая безработицу (основа кейнсианства), опасаясь роста социальных волнений и популярности социалистической идеологии.Тогда СССР был почти полностью изолирован,инвестиционные кредиты СССР никто не предоставлял, а на полученные от золота деньги Сталин покупал промышленное оборудование для проведения индустриализации и коллективизации. Запад взялся выполнять советские промышленные заказы, потому что безработица там в то время была огромной, а советские закупки спасли от голода многих западных рабочих и инженеров.Запад отказался принять золото в качестве расчетной единицы для советских заказов единственно в 1933 году, когда урожай пшеницы в СССР был плохим. Вместо этого он сознательно потребовал, чтобы СССР платил ему зерном, надеясь спровоцировать голодные беспорядки в СССР, которые отстранят большевистскую партию от власти и остановят индустриализацию в СССР. У Сталина не было выбора.Очень трудный, неоднозначный и сложный период нашей истории. Период больших материальных лишений, страданий, но в то же время период трудовых подвигов, массового энтузиазма и героизма со стороны советского народа.Ударные сталинские стройки поразили весь мир своим масштабом, темпами и результатом.В то время многие трудящиеся всего мира, большинство мирового рабочего класса с искренней надеждой и сочувствием наблюдали за созиданием Советской страны.Напуганный советской скоростью преобразований, «золотой миллиард» создал новый алгоритм для борьбы против Советского Союза, приведя к власти в реваншистской Германии свое детище — Адольфа Гитлера и его партию.

          Отредактировано: termometrix~21:06 29.09.24
          #1289627
      • Das Schwarz Das Schwarz
        29.09.2418:59:26

        Ну хотя бы вот. Официальный источник. Статей на этот счкт в инете можно найти много.

        Правда должен сказать, что количество золота в закромах не уменьшается. Видимо новая добыча, скорее всего, т.к. государство закупки золота прекратило. В ЗВР золота около 20%, видимо считают, что это оптимально и больше для стабильности не нужно.

        https://ria.ru/...1975214144.html

        Отредактировано: Duo Power~19:06 29.09.24
        #1289620
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