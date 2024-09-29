Очередная зерносушилка введена в эксплуатацию в Челябинской области

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Зерносушилка С-20 «Стандарт» введена в экосплуатацию в КФХ Сумина О. С. в посёлке Увельский Челябинской области.

Технические характеристики шахтной модульной зерносушилки С-20 «Стандарт»:

— производительность на пшенице: 21,5 т/ч,

— производительность на подсолнечнике: 9,9 т/ч,

— производительность на кукурузе: 14 т/ч.

Вместимость сушилки составляет 38,6 м³ Тип нагрева: прямой или косвенный Тип топлива: газ или дизельное топливо.

Несмотря на то, что на сегодняшний день модельный ряд выпускаемых АО «Агропромтехника» пополнился более современными Zlata и Zlata Master, зерносушилки «Стандарт» продолжают пользоваться спросом, как эталон надежности и соотношения цена/качество. — Эффективно работает в холодных климатических условиях.

Зерносушилки типа С «Стандарт» успешно показали себя в климатических условиях более чем 60 регионов России. Они стоят на вооружении элеваторов и зернокомплексов таких крупных холдингов, как «ЭФКО», «Русагро», «МНГСК» и т. д. info@aptkirov.ru

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