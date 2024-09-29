Самусьский ССРЗ успешно завершил строительство серии из десяти несамоходных барж-площадок.

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) завершил строительство серии из десяти несамоходных барж-площадок проекта RDB66.68M. На прошлой неделе заказчику были переданы последние две баржи этой серии, 9-я и 10-я, в Енисейском бассейне, что подтверждено сообщением верфи.

В сообщении подчеркивается, что вся серия судов была передана крупному сибирскому холдингу в сроки, предусмотренные контрактом.

В конце августа две баржи проекта RDB66.68M, построенные Самусьским ССРЗ, были отправлены в Дудинский порт. Путь до заказчика занял около трех недель.

Баржи проекта RDB66.68M предназначены для перевозки минерально-строительных материалов с использованием грейферов грузоподъемностью до 16 тонн, а также различных тарно-штучных и негабаритных грузов с удельной нагрузкой на палубу до 10 т/кв. м, включая опасные грузы в заводской таре или контейнерах.

Баржа-площадка проекта RDB66.68M — справка:

— Разработчик проекта: РЦПКБ «Стапель»

— Длина: 90,2 м

— Ширина: 14,5 м

— Высота борта: 4,5 м

— Грузоподъемность: 2500 т

— Водоизмещение: 3200 т

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