Самусьский ССРЗ успешно завершил строительство серии из десяти несамоходных барж-площадок.
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) завершил строительство серии из десяти несамоходных барж-площадок проекта RDB66.68M. На прошлой неделе заказчику были переданы последние две баржи этой серии, 9-я и 10-я, в Енисейском бассейне, что подтверждено сообщением верфи.
В сообщении подчеркивается, что вся серия судов была передана крупному сибирскому холдингу в сроки, предусмотренные контрактом.
В конце августа две баржи проекта RDB66.68M, построенные Самусьским ССРЗ, были отправлены в Дудинский порт. Путь до заказчика занял около трех недель.
Баржи проекта RDB66.68M предназначены для перевозки минерально-строительных материалов с использованием грейферов грузоподъемностью до 16 тонн, а также различных тарно-штучных и негабаритных грузов с удельной нагрузкой на палубу до 10 т/кв. м, включая опасные грузы в заводской таре или контейнерах.
Баржа-площадка проекта RDB66.68M — справка:
— Разработчик проекта: РЦПКБ «Стапель»
— Длина: 90,2 м
— Ширина: 14,5 м
— Высота борта: 4,5 м
— Грузоподъемность: 2500 т
— Водоизмещение: 3200 т
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Александр Петров