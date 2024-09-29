Пополнение! В России построен новый фрегат с «Цирконами» на борту и «русским сердцем»

В Санкт-Петербурге на «Северной верфи» спущен на воду фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350, оснащённый российской силовой установкой, которая сменила украинскую. Сколько всего таких кораблей уже есть у России, а сколько ещё строится? Когда начнётся выпуск модернизированных фрегатов, и где решили построить новую крупнотоннажную суперверфь? Расскажем об этом, а также о новом герое недели, как обычно, после краткой сводки позитивных новостей.

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