«Керченский пролив» отправлено на сдаточную базу

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Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив» (заводской заказ № 360) отправилось на достроечную базу Амурского судостроительного завода ОСК

29 сентября многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт «Керченский пролив» покинуло акваторию Амурского судостроительного завода ОСК и с помощью речных буксиров взяло курс на достроечную базу завода во Владивосток.

У самого входа в Татарский пролив их сменят морские буксиры и путь «спасателя» продолжится до самого Японского моря.

Накануне судно было осмотрено представителями Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства; уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, получены страховые свидетельства на буксировку и перегон судна.

© асзкмс.рф

Для успешного прохождения по Амуру и Амурскому лиману к носу и корме судна приварены два изготовленных на АСЗ понтона. Они обеспечат осадку «спасателя» для успешного прохождения амурских мелей и порогов.

Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла в полном соответствии с регламентом и без сбоев. Впереди у «Керченского пролива» — период окончательной достройки, окраски и отделки, а также проведение испытаний.

Как сообщили специалисты сдаточной команды завода, сопровождающие снабженец в его нелегком переходе, судну предстоит пройти порядка 1200 км пути примерно за 20 дней. «Надеемся, что переход пройдет спокойно, без задержек и изменений погоды в худшую сторону», — сказал ответственный сдатчик заказа № 360 — старший строитель Дмитрий Гузеев.

Перед отправкой судна на достроечную базу на нем был проведен обряд освящения, который провел представитель Амурской и Чегдомынской епархии русской православной церкви отец Алексей. В дар судну он также передал от епархии икону Святителя Николая, покровителя мореплавателей.

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