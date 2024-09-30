Российский завод выпустил новый высокопроизводительный дискатор-мульчировщик

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Завод БДМ-Агро (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпускает высокопроизводительный дискатор-мульчировщик Merus 12 с шириной захвата 12,1 м. Merus 12 — это прицепная двухрядная дисковая борона.

Сферические диски установлены наклонно, каждый на отдельной пружинной стойке. В опоры интегрированы прочные резиновые демпферы. Диски комплектуются необслуживаемыми узлами FKL.

Тандемный опорный шлейф-каток из двух катков разного диаметра способствует более качественному крошению почвы. Первый ряд — это ряд шевронных катков, который выравнивает и крошит обработанную почву. Такой вариант катков менее склонен к забиванию при повышенной влажности. Второй ряд — трубчатые катки, которые производят обратное уплотнение полосами, поперечными направлению движения. Также трубчатые катки используют для контроля глубины проникновения оборудования, установленного спереди.

Орудие агрегатируется с тракторами мощностью 390-420 л.с. Производительность — самая высокая в этом модельном ряду — 18,2 га/Ч.

Задача Merus 12 — в короткий срок обработать как можно большую площадь, взрыхлить верхний слой почвы на глубину от 6 до 12 см, измельчить пожнивные остатки и перемешать их с землей.

Применяется для основной и предпосевной обработки почвы глубиной до 12 см. Эффективны для рыхления, сохранения влаги, уничтожения сорняков, измельчения пожнивных остатков, создания на поверхности почвы мульчированного слоя.

Дискатор применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Также можно применять мульчировщик при введении в оборот залежных земель, основной и предпосевной обработки в системе минимальной обработки почвы, омоложения деградирующих лугов и пастбищ.

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