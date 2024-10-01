На севере Москвы построили промышленный технопарк в рамках городской программы.

На севере Москвы, в Молжаниновском районе, введен в эксплуатацию новый промышленный технопарк в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Новый объект, площадью более 21 тысячи квадратных метров, предназначен для размещения лабораторий, испытательных стендов и офисных помещений. Ожидается, что технопарк обеспечит около 600 рабочих мест для специалистов в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Технопарк построили на земельном участке площадью 3,4 гектара за 17 месяцев. Всего инспекторы комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз провели шесть выездных проверок, в ходе которых оценили качество проведенных работ и используемых материалов».

Это уже третий промышленный технопарк, введенный по программе МПТ в этом году. Он оборудован всей необходимой инфраструктурой для производства и технологической деятельности. По словам директора проектов ГК ФСК, Павла Гончарова, технопарк отвечает современным требованиям, включая улучшенную инсоляцию, что способствует созданию комфортных условий труда и снижению энергозатрат. Также на объекте предусмотрены зоны отдыха для сотрудников.

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