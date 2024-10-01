Семь поликлиник открылись после реконструкции в Москве

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Сегодня открывается в разных районах сразу семь поликлиник. Здесь, в Даевом переулке в Красносельском районе, здание уже 40 лет как построено, с этих пор не реконструировалось, не ремонтировалось толком. По сути дела, это новое рождение этой клиники, здесь всё новое — новые стены, новая планировка, новое оборудование и в два раза увеличение пропускной мощности этой поликлиники, что, конечно, сделает медицину более доступной. Так что поздравляю с новосельем.

В течение следующего года планируется полностью закончить реконструкцию всех старых зданий поликлиник Москвы.

Как уточняется помимо медучреждения в Даевом переулке, свои двери для пациентов в понедельник открыли филиал № 4 городской поликлиники № 109 в Текстильщиках, филиал № 3 детской поликлиники № 122 в Гольянове, филиал № 2 детской поликлиники № 99 и филиал № 4 консультативно-диагностического центра № 2 в Алексеевском районе, филиала № 3 детской городской поликлиники № 94 в районе Хорошево-Мневники и головное здание детской поликлиники № 125 в Алтуфьевском районе.

Шестиэтажное здание медицинского учреждения в Даевом переулке площадью порядка 9 тысяч квадратных метров было построено в 1984 году. Последние годы в нем размещается головное здание городской поликлиники № 5, медицинскую помощь в котором получают 66 тысяч москвичей. Комплексная реконструкция поликлиники была начата в сентябре 2023 года и заняла ровно год, в ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. В результате реконструкции мощность поликлиники увеличилась более чем в два раза и составляет теперь 954 посещения в смену, в штате поликлиники — 153 сотрудника.

В обновленной поликлинике предусмотрены, в частности, кабинеты массажа, физиотерапии и зал ЛФК. В рамках реконструкции была произведена замена 100% используемого медицинского оборудования. Поликлинику оснастили компьютерным и магнитно-резонансным томографами, маммографом с функцией томосинтеза и другим оборудованием.

Модернизация амбулаторного звена была начата правительством Москвы в 2020 году, на первом этапе программы было реконструировано 200 зданий. Второй этап, включающий порядка 140 поликлиник, стартовал в 2023 году и планируется к завершению в 2025 году. В результате реализации этой программы и с учетом строительства новых поликлиник будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы, отмечается в материалах пресс-службы.

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