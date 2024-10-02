Самарский производитель самоходных опрыскивателей запустил новый цех

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Компания «Пегас Агро» по производству инновационных самоходных опрыскивателей — разбрасывателей удобрений и средств защиты растений в Самарской области ввела в эксплуатацию новый цех термической обработки благодаря нацпроекту «Производительность труда.

В новой линии осуществлена полная автоматизация. Для работы в огромнейшем цеху площадью 1,5 тысячи квадратных метров достаточно двух сотрудников. Новейшее оборудование обеспечено электронным управлением, модули объединены роботом. Задача сотрудника — сложить комплектующие, которые требуют термической обработки, в свою очередь робот забирает обработанные материалы и по линии возвращает готовые детали.

Компания планирует не только изготавливать машины, но и начать производство комплектующих для заказчиков. Для этого необходим полный цикл производства изделий. В дальнейшем будет открыт еще один цех роботизированной линии производства форсунок.

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