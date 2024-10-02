В Бурятии открылось новое производство закаленного стекла

© egov-buryatia.ru

Улан-Удэнская компания «Вуд-Мастер» 2 октября открыла новое производство. Фирма изготавливает закаленное стекло, которое в четыре раза прочнее обычного. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения — рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека.

Предприятие получило льготный целевой займ от Гарантийного фонда Бурятии (Регионального фонда развития промышленности). На средства целевого займа для организации производства были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла; горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ; печь для закалки плоского стекла.

© egov-buryatia.ru

Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») был сделан бизнес-план для получения целевого займа. Все меры поддержки оказаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство"Ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.

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