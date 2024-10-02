РКО завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного судна проекта № 250
Енисейским филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного судна проекта № 250.
Класс судна РКО — М-СП 3,5 (лед 40).
Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.
Технические характеристики:
Длина габаритная — 77,85 м;
Длина конструктивная — 73,0 м;
Ширина габаритная — 15,65 м;
Ширина конструктивная — 15,50 м;
Высота борта — 3,10 м;
Высота надводного борта — 1,140 м;
Грузоподъёмность — 1410 т;
Валовая вместимость — 907,80
Чистая вместимость — 272,3
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
d-tatarinov.livejournal.com