РКО завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного судна проекта № 250

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Енисейским филиалом Российского Классификационного Общества завершено техническое наблюдение за строительством несамоходного судна проекта № 250.

Класс судна РКО — М-СП 3,5 (лед 40).

Тип и назначение судна — несамоходное, баржа-площадка для перевозки контейнеров, лесных грузов, генеральных грузов, минерально-строительных материалов.

Технические характеристики:

Длина габаритная — 77,85 м;

Длина конструктивная — 73,0 м;

Ширина габаритная — 15,65 м;

Ширина конструктивная — 15,50 м;

Высота борта — 3,10 м;

Высота надводного борта — 1,140 м;

Грузоподъёмность — 1410 т;

Валовая вместимость — 907,80

Чистая вместимость — 272,3

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