«Нижнекамскнефтехим» почти вдвое увеличил выпуск ключевого материала для дорожного строительства

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В результате модернизации, на нижнекамском предприятии «Сибура» выпуск бутадиен-стирольных сополимеров (СБС) увеличили на 19 тыс. тонн в год.

Одно из основных направлений использования линейных марок СБС — производство полимерно-битумных вяжущих, которые входят в состав верхнего слоя дорожного покрытия.

У битумов, модифицированных бутадиен-стирольными термоэластопластами, увеличивается эластичность, повышается тепло — и морозостойкость, они менее склонны к образованию трещин при частых температурных перепадах.

В результате срок службы дорожного покрытия увеличивается в 2-3 раза. Кроме того, такое дорожное покрытие сокращает износ шин на 10-20% и уменьшает шум при движении автотранспорта на 6-8 децибел. СБС-полимеры СИБУРа активно используются при строительстве новых российских автодорог, в том числе трассы М-12 Москва-Казань.

«Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции — более 120 наименований.

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