БМЗ отправил тепловоз на Мальцовский портландцемент

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Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода поступил в транспортный парк АО «Мальцовский портландцемент» (входит в «ЦЕМРОС»). Взаимовыгодное сотрудничество между предприятиями Брянской области способствует развитию промышленности и экономики региона.

Контракт на поставку одного тепловоза серии ТЭМ18ДМ был заключен в 2024 году. Тепловоз приобретен в рамках масштабной инвестиционной программы, реализуемой компанией ЦЕМРОС. Локомотив будет доставлять составы с готовой продукцией на железнодорожную станцию Фокино РЖД и входящие грузы со станции на производство.

Это не первый маневровый тепловоз, который Брянский машиностроительный завод передал заводу Мальцовский портландцемент. На производстве уже есть брянский локомотив, который успешно отработал 12 лет. Новый тепловоз ТЭМ18ДМ отличается более высокими показателями надежности и экологичности, сниженным расходом масла и топлива, а также комфортными условиями для работы локомотивных бригад. Сотрудничество между промышленными предприятиями положительно сказывается на имидже региона и его привлекательности для населения. Активное развитие промышленности позволит создать новые рабочие места и укрепит финансовую стабильность Брянской области.

Маневровые тепловозы серии ТЭМ18ДМ предназначены для проведения маневровой, вывозной и горочной работы на железнодорожных путях как РЖД, так и коммерческих предприятий. Мощность локомотива в 1200 лошадиных сил позволяет перемещать грузовые составы весом до 5000 тонн. Тепловоз выпускается в шести комплектациях, из которых заказчик может выбрать наиболее подходящую. Срок службы ТЭМ18ДМ составляет 32 года.

На сегодняшний день ТЭМ18ДМ — одна из наиболее востребованных моделей локомотивов как в России, так и за ее пределами. Локомотивы, собранные на Брянском машиностроительном заводе, отвечают самым строгим требованиям заказчика и отличаются высоким качеством комплектующих, а также экологичностью и комфортом для локомотивных бригад. Конструкция локомотивов отличается доступностью основных узлов, благодаря чему удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

Маневровые тепловозы серии ТЭМ18ДМ выпускаются на БМЗ с 2007 года в 2019 году конструкция локомотива была модернизирована за счет внедрения новых технологических решений, что позволило расширить функциональные возможности тепловоза.

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