БМЗ за 10 месяцев передал РЖД 181 тепловоз

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Брянский машиностроительный завод с января по октябрь 2024 года передал основному заказчику ОАО «Российские железные дороги» 24 магистральных и 157 маневровых тепловозов.

За 10 месяцев текущего года БМЗ изготовил и передал в локомотивный парк РЖД 17 новейших грузовых магистральных тепловозов 3ТЭ28 и семь магистральных машин 2ТЭ25КМ.

Локомотивы серии 3ТЭ28 направлены на Байкало-Амурскую магистраль. В настоящее время на БАМе работает уже 41 локомотив 3ТЭ28. Они базируются на российских конструкторских решениях и способны перемещать составы весом более 7100 тонн в тяжёлых условиях Восточного полигона. 3ТЭ28 оснащен отечественным современным дизельным двигателем 18-9ДГМ мощностью 8 550 кВт. Современные системы управления тормозами, учета топлива, система обеспечения микроклимата и улучшенная эргономика рабочего места делают тепловоз не только эффективным, но и комфортным для работы локомотивной бригады.

Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ — самая массовая серия тепловозов активно эксплуатируется на всей территории России — в локомотивных парках Приволжской, Московской, Куйбышевской, Октябрьской, Горьковской, Южно-Уральской и Северо-Кавказской железных дорог.

Парк маневровой тяги РЖД пополнили локомотивы серии ТЭМ18ДМ. 157 тепловозов БМЗ в этом году приступили к работе в депо и на станциях.

Брянский машиностроительный завод — один из крупнейших производителей железнодорожной техники в стране. На БМЗ действует уникальное для России серийное производство грузовых магистральных локомотивов. Мощности завода позволяют выпускать в год 240 маневровых и 300 секций грузовых магистральных тепловозов. Техника БМЗ востребована как на территории России, так и в странах ближнего зарубежья. Эксплуатанты отмечают высокий уровень надежности локомотивов, их экологичность, а также высокий уровень комфорта для локомотивных бригад.

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