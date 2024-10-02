Sollers локализовал производство рам для легких грузовиков Argo

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Компания Sollers запустила собственное производство рам для всех версий малотоннажных грузовиков Argo. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Ульяновской области. Выпуск рам налажен на базе индустриального парка УАЗ на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Штамповочное производство».

Запуск новой линии позволит локализовать важнейший узел автомобилей Sollers Argo, причем для всех его модификаций (как дизельных, так и бензиновых), а также сократит время поставки компонентов на конвейер и поможет нарастить объемы производства.

Планируемая мощность новой линии — до 11,5 тысячи рам в год. Сварка элементов рамы производится в полуавтоматическом режиме, а электронные датчики на контрольном кондукторе проверяют геометрию и позволяют выявить отклонения. Пока линия запущена в опытном режиме, однако на начало ноября запланирован серийный выпуск рам.

Это уже не первый шаг Sollers на пути к повышению уровня локализации производства. В июле 2024 года Sollers Argo получил российскую механическую коробку передач, причем производство тоже было налажено на новой производственной линии, мощностью до 50 тысяч штук в год. А в 2025 году планируется запустить серийное производство штампованных компонентов, в том числе и для Sollers Argo, с использованием российской стали.

Напомним, что производство компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу стартовало год назад, в сентябре 2023 года, на новом предприятии «Соллерс Карго», которое уже включало в себя линию сварки кабин и цех сборки автомобилей (окрасочные операции осуществляются в окрасочном комплексе Ульяновского автозавода).

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