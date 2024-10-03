«ГРАН ГАРО» ввела в эксплуатацию производственный цех площадью 2 тыс. м2

Компания «ГРАН ГАРО» (г. Москва, GRAN GARO) ввела в эксплуатацию новый производственный цех площадью 2 тыс. м2. Введенные мощности позволили нарастить объемы выпуска и сократить сроки производства оборудования по переработке отходов пластмасс различной степени загрязнения, от производственных отходов упаковки до сильнозагрязненных отходов с мусоросортировок, с полигонов, сельхозпленок и т. д.

В настоящее время «ГРАН ГАРО» предлагает потенциальным заказчикам многие виды оборудования «со склада», что позволяет переработчикам вторичного сырья вводить в эксплуатацию оборудование сразу после покупки.

Сегодня складская программа «ГРАН ГАРО» включает полный комплекс мойки со шредером производительностью 1000 кг в час (на выходе). Данный комплекс предназначен для отмывки пленочных отходов, в том числе сильнозагрязненных пластмасс.

Также всегда на складе полный комплекс водоочистки, который включает в себя физико-механическую и химическую очистку воды. Воду после такой физико-химической очистки можно использовать многократно, по несколько месяцев.

«ГРАН ГАРО» предлагает уникальные решения в сфере вторичной переработки полимеров, например агрегат интенсивной отмывки (так называемый, pre-washing), который рекомендуется устанавливать после шредера, дробилки.

Производительность шредера, применяемого для измельчения пленок, биг-бэгов, пластика и деревянных поддонов, зависит от материалов и в среднем составляет от 700 кг и выше.

Выпускаемые установки позволяют резать (измельчать) биг-бэги, вагонные пологи, нити, ковры, линолеум и прочие отходы пластиковых изделий большой длины, а также многое другое.

Компания «ГРАН ГАРО» была основана в 2016 году и предлагает оснащение под ключ производственных площадок по переработке отходов пленок и других пластмассовых изделий из ПЭНП, ПЭВП и ПП. Компания производит оборудование под брендом GRAN GARO и поставляет как отдельные линии для переработки полимеров, так и весь комплекс необходимого оборудования, в частности системы водоочистки.

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