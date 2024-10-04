В Астрахани создали инновационный робототехнический комплекс для морских исследований

Студенты и сотрудники Астраханского государственного технического университета разработали робототехнический комплекс для мониторинга водных экосистем. Проект, запущенный два года назад, был расширен: к беспилотному судну добавились телеуправляемый подводный аппарат и беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Комплекс функционирует на основе модульной платформы, что позволяет подключать и дистанционно управлять различным научным оборудованием. В зависимости от требований заказчика, он может оценивать экологическое состояние водоемов, измерять расход воды, определять биомассу, проводить поиск подводных объектов, инженерно-гидрографические исследования, картографирование дна, а также мониторинг подводных сооружений, трубопроводов и стационарных объектов.

Первый компонент — безэкипажное судно «Севрюга», успешно прошедшее испытания в 2022 году. Его эхолот позволяет контролировать состояние судоходных каналов, оценивать скорость обмеления, качество дноуглубительных работ и возможность создания рыбных хозяйств.

Второй компонент — телеуправляемый подводный аппарат, модернизированный студентами АГТУ.

Третий компонент, планируемый к внедрению, — беспилотный вертолет. В сочетании эти системы обеспечивают выполнение научно-исследовательских и оперативных задач.

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