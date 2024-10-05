В Ульяновске открыли новое Суворовское училище (фоторепортаж)

© ulpressa.ru

5 октября в Заволжском районе открыли новое Ульяновское суворовское училище. Образовательный комплекс рассчитан на 560 мест, он занимает площадь 20 гектар.

Училище расположено недалеко от парка 40-летия ВЛКСМ на Верхней террасе, на улице Героев Гостомельского десанта. Его возвели специалисты Военно-строительной компании Министерства обороны России.

Соглашение о строительстве было подписано на военно-техническом форуме «Армия-2022».

Над уникальным проектом работали архитекторы 53-го Центрального проектного института.

Строительство военного объекта идет в два этапа. На первом специалисты ВСК возвели учебный корпус, два спальных корпуса, столовую, крытый спорткомплекс. Регион взял на себя обязательства по строительству подъездной дороги и подводу коммуникаций.

На втором этапе строительства (его планируется закончить весной 2025 года), к имеющейся инфраструктуре добавится еще один спорткомплекс с бассейном и ледовым катком, плац с местом для размещения оркестра, четыре универсальные площадки для спортивных игр. Дополнительно планируется озеленение территории, установка освещения, строительство дорог и тротуаров.

Ранее Военно-строительная компания Минобороны РФ поделась эксклюзивными кадрами построенного училища. В работах было задействовано 1250 человек и 84 единицы техники.

На территории установлена военная техника, которая раньше располагалась у старого кадетского корпуса в центре Ульяновска.

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

© ulpressa.ru

Ульяновское гвардейское суворовское военное училище — наследник истории традиций Симбирской военной гимназии, Симбирской пехотной школы и Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища. Оно было образованно в 1991 году Постановлением кабинета Министров СССР на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища.

С 15 ноября 1991 года в Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в полном объеме начались учебные занятия. Эта дата является праздничной и отмечается как День училища.

В соответствии с приказом Министра обороны РФ, с 1 июня 2008 год УГСВУ вошло в состав военно-учебных заведений Воздушно-десантных войск.

В результате слияния Ульяновского гвардейского суворовского военного училища и Военно-технического кадетского корпуса Министерства обороны Российской Федерации (Тольятти), в соответствии с распоряжением Правительства РФ, училище получило название Федеральное государственное казенное образовательное учреждение «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации».

Последние 10 лет суворовцы учились на базе бывшего технического училища. Идея строительства новых площадей военного училища зрела давно. Училище имеет славную историю, но его материально-техническая база требовала серьезной модернизации.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.