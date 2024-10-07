Разработанный на Урале FPV-дрон «Упырь» запущен в производство

На Урале государственную поддержку получил проект оборонки, предложенный энтузиастами. Беспилотник «Упырь». Название, как говорят его создатели, отсылает к народным сказкам. Народный дрон прошел испытания и запущен в производство в кратчайшие сроки. Простота конструкции, быстрая сборка и ремонт, управление.

Прямое сравнение с автоматом Калашникова — все просто просится на свои места. Отличительная особенность «Упыря» вот такие антенны-лучи. В функциях беспилотника зашита не только надежная связь, но и система противодействия РЭБ. В репортаже Андрея Голдырева больше подробностей от начала боевого пути «Упыря».

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