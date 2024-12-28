Российский цех запустил массовое производство дронов «Сибирячок»

© cdn-st1.smotrim.ru

Усовершенствованные дроны с отечественной начинкой стали массово производить для бойцов в зоне специальной военной операции.

Цех по изготовлению беспилотников начал работу полтора года назад, сейчас здесь конвейерно собирают уже более 70 тысяч единиц в год. Производство дронов «Сибирь» и «Сибирячок» выросло в пять раз.

К качеству разведывательных БПЛА у бойцов нет нареканий. Обновленные беспилотники стали еще более технологичными и удобными. Самая последняя версия дрона — четвертая. Аппарат состоит преимущественно из отечественных материалов.

«Модель № 2 — поменялась только камера, чуть-чуть улучшилась; модель номер № 3 — здесь мы уже поработали над динамикой, над управляемостью, были разнесены лучи, заменены места крепления антенн для улучшения связи. Сейчас мы начали массовый выпуск „Сибирячка“ № 4, здесь применяются технологии термопласавтоматов, мы ушли от 3D-печати, которая была непрочной», — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» Сергей, начальник производства цеха электроники и сборки камер.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈