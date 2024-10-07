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На Казанском авиазаводе запустили уникальное оборудование для изготовления крупногабаритных деталей

 © uacrussia.ru

Новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства для изготовления крупногабаритных деталей введено в эксплуатацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Оно позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров. Такое уникальное оборудование используется преимущественно в самолетостроении для изготовления крупногабаритных деталей конструкции самолетов.

«За счет ввода в эксплуатацию нового длинномерного оборудования появляется дополнительная станочная мощность, которая крайне важна для своевременного выполнения производственной программы. Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сократим время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году, согласно плану, введем в эксплуатацию еще один аналогичный станок», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

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Источник: https://uacrussia.ru/ru/press-cente...otovleniya-krupnogabaritnykh-detale

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Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    07.10.2414:15:12

    Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров.

    Могут если захотят делать такие станки!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:16 07.10.24
    #1290049
  • Анатолий Федоров Анатолий Федоров
    07.10.2421:24:12

    К сожалению не запустили производство самолетов.

    #1290076
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      08.10.2417:44:35

      Производства каких конкретно самолетов не запустили в данном случае ???

      #1290121
      • Анатолий Федоров Анатолий Федоров
        08.10.2418:12:10

        Я писал о гражданских пассажирских самолетах. Как я понимаю в 2024 году не выпущено ни одного.

        #1290123
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          08.10.2418:41:10

          Реально стротся уже МС-21. На потоке порядка 10 бортов.

          Параллельно проводяться тесты и цертификация.

          В следующем году будут первые поностью российские МС-21 для Аэрофлота.

          Данная инвестиция позволит строить Ту-214 — тут все цертификаты готовы. Но качественное производство требует сначала создания соответствующих условий. Это тоже определенное время.

          Ударными по-сути темпами происходить разработка, тестирование и производство полностью российского Суперджета. Тут реальное производство это 2026 год. Я даже удивлен что так быстро создали движок ПД-8. У Китая до сих пор нет своих двигателей.

          Понимаю нетерпение некоторых, но есть пока на чем летать и новые самолеты начнут поступать на замену выбывающих бортов.

          Поторяю еще раз — страны не стать на повторение роковых ошибок Боинга, который начал выпускать дефектные самолеты согласно подходу «на авось».

          ***********************************

          Последниe новости:

          *********************************

          Две фирмы из Италии обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing

          В Италии двум компаниям-субподрядчикам, а также семи физическим лицам предъявили обвинения в поставках несоответствующих требованиям безопасности компонентов для производства самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом пишет РБК со ссылкой на ANSA и Reuters.

          https://www.aex...24/10/7/276450/

          ******************************************

          В Новосибирске в мае 2025 года завершатся испытания самолета SJ-100

          Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С.А. Чаплыгина завершит испытания пассажирского самолета SJ-100 (RRJ-95NEW) в мае 2025 года, заявил замдиректора СибНИА по научной работе Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает ТАСС.

          «Сейчас мы должны к маю [2025 г.] закончить план. Мы провели испытания основных случаев нагружения крыла, все в порядке. Сейчас ведем испытания по оперению и по фюзеляжу», — сказал Смирнов.

          В начале 2023 года фюзеляж и отъемные части крыла планера импортозамещенного SJ-100 были доставлены в Новосибирск с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода. В СибНИА был создан и смонтирован стенд для проведения испытаний.

          Самолет SJ-100 — модификация ближнемагистрального реактивного пассажирского самолета Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. На Superjet будет установлен отечественный двигатель ПД-8.

          https://www.aex...24/10/2/276299/

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:52 08.10.24
          #1290124
          • Анатолий Федоров Анатолий Федоров
            08.10.2420:39:49

            Давайте не будем обсуждать проблемы Боинга. Это их американские дела. Меня же терзают смутные сомнения после доклада Чемизова президенту о планах развития гражданского авиастроения и последующего сдвига этих планов на два три года вправо. Это значит, что при испытаниях образцов авиатехники были обнаружены серьезные проблемы, причем, скорее всего, именно с двигателями. Построить десятки планеров всех самолетов можно, но что их будет поднимать в воздух? Как я понимаю двигателей не очень хватает даже для испытаний и сертификации. На этом фоне крайне странно звучят появляющиеся в СМИ обсуждения экспортного потенциала нашего авиапрома и это «У сапожникабез сапог». Следует быть честными перед самими собой и объяснить людям в чем проблемы. Самообман и введение в заблуждение высшего руководства страны недопустимы. Они не позволяют сосредоточится на решении возникших затруднений и успешно их решить. Между прочим, двигатели ПД-8 и ПД-14 разрабатываются не с нуля, а опираются на имеющиеся заделы.

            #1290134
            • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              08.10.2422:29:59

              Боинг это большой урок для российского авиапрома чтобы не поддаваться на миражи. И пока не поддаются — несмотря на окрики.

              ПД-14 создавался с нуля — точно так же как и имногие другие тенологии и производство многих элементов. ПД-8 уже на базе ПД-14. Но тут время очень короткое для такого сложного дела.

              Китай с его мощью до сих пор не смог.

              Никакого обмана или самообмана здесь нет. Просто задача громадной сложности, которую никакая другая страна в мире не пытается решать самостоятельно. Россия решает и решит — другого выхода у нее нет.

              #1290138
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