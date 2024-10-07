На Казанском авиазаводе запустили уникальное оборудование для изготовления крупногабаритных деталей

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Новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства для изготовления крупногабаритных деталей введено в эксплуатацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Оно позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров. Такое уникальное оборудование используется преимущественно в самолетостроении для изготовления крупногабаритных деталей конструкции самолетов.

«За счет ввода в эксплуатацию нового длинномерного оборудования появляется дополнительная станочная мощность, которая крайне важна для своевременного выполнения производственной программы. Пятикоординатная обработка позволит уменьшить долю слесарных работ, в результате мы в разы сократим время выполнения отдельных этапов производственного цикла. В 2025 году, согласно плану, введем в эксплуатацию еще один аналогичный станок», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

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