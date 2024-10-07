ПНТЗ расширил возможности по изготовлению собственного инструмента для производства труб

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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), наращивает производство собственного трубопрокатного инструмента и запасных частей. Благодаря внедрению нового металлообрабатывающего оборудования ремонтно-механический цех предприятия увеличил сортамент и улучшил качество выпускаемой продукции, повысил производительность и автоматизировал часть процессов.

В подразделении введен в эксплуатацию фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Он предназначен для изготовления деталей различного сечения размером до 600×600 мм, в частности, калибров, валов, обойм, втулок и колец для трубопрокатного производства. Новое оборудование позволяет выполнять сразу несколько технологических операций, для которых ранее требовалось пять разных станков. Центр обеспечивает максимальную точность обработки деталей и оснащен автоматизированной измерительной системой, благодаря которой оператору не требуется вручную производить замеры заготовки и готовой продукции.

Для расширения мощностей ремонтно-механического цеха также запущен новый токарный станок с ЧПУ для обработки деталей длиной до 1500 мм и диаметром до 630 мм. Он позволит увеличить производительность подразделения примерно на 3 тыс. станко-часов в год. Благодаря особенностям конструкции наклонной станины станок в меньшей степени подвержен вибрациям при обработке заготовки и обеспечивает высокую точность изготовления деталей.

«ПНТЗ расширяет возможности по изготовлению собственного качественного инструмента и запасных частей для трубопрокатных агрегатов, снижая, таким образом, зависимость от внешних поставщиков. Новые мощности позволят повысить надежность работы агрегатов, нарастить производительность, повысить качество продукции, а также изготавливать крупные детали, в том числе сложной формы, которые ранее не выпускались на заводе. После распределения загрузки оборудования ПНТЗ рассмотрит возможности для производства инструмента и запасных частей для других предприятий ТМК», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

В 2023 году ПНТЗ обновил станочный парк ремонтно-механического цеха, запустив три новых станка: ленточнопильный, токарно-винторезный и радиально-сверлильный, которые предназначены для изготовления запасных частей оборудования, а также сменного инструмента для основных цехов ПНТЗ.

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