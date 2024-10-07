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Судостроение и судоходство

На атомном ледоколе «Якутия» осуществлен запуск реакторной установки.

Специалисты Балтийского завода ОСК совместно с представителями контрагентских организаций запустили реакторную установку правого борта на атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220. Реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности и проведена калибровка пусковой аппаратуры, сообщает пресс-служба корпорации.

Перед запуском в реактор были загружены тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. После завершения работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки «Якутии», которая включает два реактора «РИТМ-200».

"РИТМ-200″ — российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие Росатома). Он является частью главной энергетической установки ледокола, включающей два реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый.

Ледокол «Якутия» — четвертый атомоход проекта 22220, строительство которого близится к завершению. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» строятся еще три аналогичных судна: «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Основные характеристики судна:

мощность — 60 МВт (на валах)

скорость — 22 узла (по чистой воде)

ледопроходимость — до 3 м

срок службы — 40 лет.

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ОСК, Балтийский завод, «РИТМ-200»,
  • Нет аватара termometrix
    08.10.2414:13:36

    Про «Лидер» сдвинули сроки.По-моему «Лидер» так и останется лишь проектом,ничего не будет построено.

    Отредактировано: termometrix~14:55 08.10.24
    #1290107
    • Нет аватара Scooter
      08.10.2415:05:17

      termometrix,

      Может быть, это и оправдано. Трафик там пока небольшой, и похоже, к тому времени ему особо колоть там будет уже нечего.

      #1290113
      • Нет аватара termometrix
        08.10.2415:15:09

        В моем случае версия немного другая: либо текущая нехватка средств, либо текущая нехватка рабочей силы, материалов и технологий.Тем не менее, он стоит столько же, сколько большой авианосец.

        Отредактировано: termometrix~15:16 08.10.24
        #1290114
        • Sniper_78 Sniper_78
          08.10.2418:06:54

          Думаю, большой ошибкой было начать этот ледокол строить в Камне. Ну не готова там ещё верфь к таким проектам, не готова! Им пока нужно на чём-нибудь попроще потренироваться. А «Лидера» перезаложить в Питере.

          Отредактировано: Sniper_78~19:13 08.10.24
          #1290122
          • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
            08.10.2418:44:22

            Вы правы, пусть сфокусируются на этом:

            https://sudostr...osti/43531.html

            Судостроительный комплекс «Звезда» (входит в судостроительный кластер нефтяной компании «Роснефть») представил в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума «OMR 2024» линейку грузовых судов для перевозки нефти и газа в Арктике. Об этом сообщает корреспондент Sudostroenie.info с площадки форума.

            Одним из экспонатов судоверфи из Большого Камня стал танкер ледового класса для перевозки сырой нефти проекта 125. Длина судна составляет 293 метра, ширина — 49 метров, осадка — 14,5 метров, дедвейт — 120 тыс. тонн.

            Напомним, серию из десяти таких арктических танкеров-челноков ССК «Звезда» планирует построить для обслуживания проекта «Восток Ойл» нефтяной компании «Роснефть» в Красноярском крае. Предполагалось, что суда будут иметь ледовый класс Arc7.

            Также из арктических грузовых судов на стенде ССК «Звезда» в рамках форума «OMR 2024» представлены модели танкера-продуктовоза типа MR, нефтеналивного танкера типоразмера «Афрамакс», танкера-газовоза для проекта «Арктик СПГ 2» проекта ALNGC 173K.

            Помимо этого, дальневосточные корабелы представляют и другие строящиеся на верфи в Большом Камне заказы — многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса проекта 562001, научно-исследовательское судно проекта 123, ледокол с дизель-электрической главной энергоустановкой проекта 24500.

             © sudostroenie.info

            Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:44 08.10.24
            #1290125
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