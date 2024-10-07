На атомном ледоколе «Якутия» осуществлен запуск реакторной установки.

Специалисты Балтийского завода ОСК совместно с представителями контрагентских организаций запустили реакторную установку правого борта на атомном ледоколе «Якутия» проекта 22220. Реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности и проведена калибровка пусковой аппаратуры, сообщает пресс-служба корпорации.

Перед запуском в реактор были загружены тепловыделяющие сборки. Физический пуск установки прошел в штатном режиме. После завершения работ на левом реакторе специалисты начнут комплексные испытания всей ядерной энергетической установки «Якутии», которая включает два реактора «РИТМ-200».

"РИТМ-200″ — российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ Африкантов» (предприятие Росатома). Он является частью главной энергетической установки ледокола, включающей два реактора тепловой мощностью по 175 МВт каждый.

Ледокол «Якутия» — четвертый атомоход проекта 22220, строительство которого близится к завершению. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» строятся еще три аналогичных судна: «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Основные характеристики судна:

мощность — 60 МВт (на валах)

скорость — 22 узла (по чистой воде)

ледопроходимость — до 3 м

срок службы — 40 лет.

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