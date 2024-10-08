ГТЛК приняла три вертолета на заводе в Казани

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АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписало акты приемки трех Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех).

Воздушные суда строились по контракту в рамках инвестиционного проекта ГТЛК по обновлению российского вертолетного парка с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).Все машины будут переданы в лизинг отечественным авиаперевозчикам — АО «Авиакомпания «Баргузин», ООО «Авиакомпания «Геликс Аэро» и АО «Авиапредприятие «Ельцовка» — сразу по завершению регистрации права собственности на вертолеты в Росавиации.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают уникальными летно-техническими и эксплуатационными характеристиками и могут использоваться практически в любых климатических условиях. «Восьмерки» могут выполнять широкий спектр авиационных работ, включая перевозку грузов, пассажиров, санитарную эвакуацию, пожаротушение, строительно-монтажные работы, поисково-спасательные операции и многие другие.Напомним, что ГТЛК поставит по инвестпроекту 86 вертолетов современных модификаций Ми-8 российским авиакомпаниям в 2023-2025 гг. (в том числе 30 бортов в текущем году), что будет способствовать обеспечению связанности регионов нашей страны.

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