Малый ракетный корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу Амурского завода ОСК

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8 октября акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода покинул малый ракетный корабль проекта 22800 «Ржев» и взял курс на Владивосток.

По словам ответственного сдатчика МРК Евгения Ионина, все работы проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения, сообщает telegram-канал АСЗ.

«На сдаточной базе предприятия в городе Владивостоке корабль пройдет ходовые и государственные испытания, после прохождения которых он будет передан заказчику — министерству обороны России», — говорится в сообщении.

Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота.

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