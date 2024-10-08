Малый ракетный корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу Амурского завода ОСК
8 октября акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода покинул малый ракетный корабль проекта 22800 «Ржев» и взял курс на Владивосток.
По словам ответственного сдатчика МРК Евгения Ионина, все работы проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения, сообщает telegram-канал АСЗ.
«На сдаточной базе предприятия в городе Владивостоке корабль пройдет ходовые и государственные испытания, после прохождения которых он будет передан заказчику — министерству обороны России», — говорится в сообщении.
Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота.
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08.10.2413:57:22