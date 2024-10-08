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Судостроение и судоходство

Малый ракетный корабль «Ржев» отправился на сдаточную базу Амурского завода ОСК

 © www.korabel.ru

8 октября акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода покинул малый ракетный корабль проекта 22800 «Ржев» и взял курс на Владивосток.

По словам ответственного сдатчика МРК Евгения Ионина, все работы проведены в соответствии с графиками строительства. На корабль установлено и смонтировано крупногабаритное оборудование, системы и комплексы вооружения, сообщает telegram-канал АСЗ.

«На сдаточной базе предприятия в городе Владивостоке корабль пройдет ходовые и государственные испытания, после прохождения которых он будет передан заказчику — министерству обороны России», — говорится в сообщении.

Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...nuyu_bazu_amurskogo_zavoda_osk.html

Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Амурский судостроительный завод, проект 22800
  • Нет аватара vlTepes
    08.10.2413:57:22

    Амурцы молодцы. Они и корветы 20380 строят быстрее, чем питерцы.

    #1290106
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