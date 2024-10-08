Резидент ТОР «Хабаровск» запустил производство полиэтиленовых труб

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ООО «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» запустило производство продукции для систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения диаметром от 32 до 450 мм на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск».

Меры господдержки помогли создать новое производство в намеченные сроки. В течение следующих пяти лет инвестор построит еще три производственных корпуса нарастив объемы выпуска продукции с 620 тонн в 2024 году до около 1500 тонн в 2029 году. В проект по соглашению с КРДВ вкладывается более 300 млн рублей.

На ТОР «Хабаровск» реализуют инвестиционные проекты 108 резидентов, с объемом инвестиций на сумму более 330 млрд рублей, создается14,3 тысячи рабочих мест. Резиденты ТОР «Хабаровск» уже вложили в экономику региона 215,7 млрд рублей, создали более 7,7 тыс. рабочих мест.

В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиционному проекту предоставлен земельный участок, обеспечены электроснабжение и водоснабжение, а также налоговые льготы и административные преференции.

«Полиэтиленовые трубы считаются долговечными, имеют небольшой вес, отличаются высокой коррозионной стойкостью, просты в монтаже и сварке, а также относительно недороги», — прокомментировал генеральный директор ООО «ДВЗПТ» Дмитрий Коган.

Рынок полимерных труб характеризуется высоким спросом, который значительно превышает предложение. По прогнозам инвесторов, запуск производства покроет только 10% общей потребности региона в продукции. Основными потребителями выступают предприятия жилищно-коммунального хозяйства и газоснабжения Хабаровского края, Еврейской автономной области и Приморья. Поставщиком сырья выступают российские производители.

«КРДВ обеспечила резидента земельным участком площадью 3,5 гектара, электроснабжением и водоснабжением в необходимых для запуска завода объемах. Также компании доступны нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Спрос на продукцию компании „ДВЗПТ“ обеспечивают активный рост строительной сферы региона, в том числе реализация комплексных проектов по строительству жилья в рамках программы „Дальневосточный квартал“, реализация мероприятий мастер-планов городов Дальнего Востока, другие масштабные стройки, стартовавшие в условиях преференциальных режимов и с прочей поддержкой государства», — отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.

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