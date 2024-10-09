На Ленинградской АЭС завершили процесс вывоза ядерного топлива из остановленного энергоблока № 2.

На Ленинградской АЭС завершена выгрузка и вывоз ядерного топлива с остановленного энергоблока № 2 с реактором РБМК-1000. По информации пресс-службы Росатома, тепловыделяющие сборки, не достигшие половины проектной глубины выгорания, перевезены на блоки № 3 и № 4 для их дожигания.

Проект, начатый в 2019 году после остановки энергоблока № 1 с реактором РБМК-1000, находится на стадии завершения. Научно-технические институты подтвердили возможность и обоснованность дожигания топлива. Прогнозы были даже перевыполнены, благодаря чему планируется сэкономить 1 010 свежих топливных сборок, сообщил заместитель главного инженера по ядерной безопасности Ленинградской АЭС Аркадий Соколовский.

В рамках проекта была разработана схема обращения с топливом, подготовлена документация, обоснована безопасность работ. Также было изготовлено и испытано новое оборудование и обучен персонал. Около 870 топливных сборок было перевезено с каждого остановленного реактора на действующие блоки.

Опыт Ленинградской АЭС по дожиганию ядерного топлива применяется на Курской АЭС, и планируется использовать его на Смоленской АЭС.

Ленинградская АЭС — крупнейшая атомная станция России с установленной мощностью 4 400 МВт. Сейчас она эксплуатирует два блока с реакторами РБМК-1000 (№ 3 и № 4) и два с ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены после 45 лет службы. Их заменили новые блоки ВВЭР-1200, введенные в 2018 и 2021 годах с проектным сроком службы 60 лет, который может быть продлен еще на 20 лет. В 2030 и 2032 годах планируется ввод двух новых энергоблоков № 7 и № 8 с ВВЭР-1200, которые заменят мощности блоков № 3 и № 4. Каждый блок ВВЭР-1200 производит свыше 8,5 млрд кВт⋅ч в год.

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